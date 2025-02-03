رمضان 2025.. طرح بوستر منفرد لسهر الصايغ في مسلسل "حكيم باشا"

طرحت منصة Watch It الإلكترونية بوستر منفرد للفنانة سهر الصايغ، ضمن أحداث مسلسل "حكيم باشا"، الذي يشارك في بطولته النجم مصطفى شعبان. من المقرر عرض المسلسل خلال موسم رمضان 2025.

يشارك فى المسلسل الفنانة سهر الصايغ فى دور مميز و مصطفى شعبان لأول مرة في الدراما الصعيدية. يروي "حكيم باشا" قصة شخصية "حكيم"، التي يتورط في مشاكل قانونية كبيرة بعد بلاغ ضدّه أثناء تنقيبه عن الآثار في إحدى قرى الصعيد، ما يدخله في صراعات مع تجار الآثار.

وتدور أحداث مسلسل "حكيم باشا"حول تجارة الآثار وصراعات داخل عالم الصعيد. مصطفى شعبان يلعب دور "حكيم" الذي يتورط في مشاكل قانونية بعد محاولاته لاستخراج الآثار، ويتواجه مع العديد من الشخصيات البارزة مثل الفنان أحمد صيام الذي يجسد شخصية منافسة له في تجارة الآثار.