رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع المدافع مصطفى الدكش

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى الدكش مدافع فريق نادي دلفي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، على أن يتم قيد اللاعب في فريق الشباب بالنادي حيث إنه يبلغ من العمر 18 عامًا.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي دلفي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، انتقال مدافعه الشاب مصطفى الدكش إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

ويتولى ربيع ياسين تدريب نادي دلفي، إذ وقع النادي الأهلي مع بداية الموسم الحالي اتفاقية تؤامة مع فريق دلفي.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد أعلن التعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع كلا من: “أشرف بنشرقي، السلوفيني نييتس جراديشار، أحمد رضا، ومصطفى العش”.

ومن المقرر أن يواجه فريق النادي الأهلي نظيره نادي بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.