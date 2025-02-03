خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

يبحث العديد من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، وذلك مع إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

فتح باب التظلمات

حرصًا على تسهيل الإجراءات، أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إمكانية تقديم التظلمات على نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية إلكترونيًا، عبر الرابط التالي https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

وفقًا لما أوضحته المديرية، يتعين على ولي الأمر اتباع الخطوات التالية عند تقديم طلب التظلم:

1. تسجيل المواد التي يرغب الطالب في التظلم على نتيجتها.

2. سداد الرسوم المقررة، وفقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (35 جنيها للمادة).

3. بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع على نتيجة التظلم.

وفي سياق آخر ، تتزايد معدلات بحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة برقم الجلوس، بغرض الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا.

وجاء ذلك بعدما اعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2025/2024.

وبلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة 72.94%. كما تم اعتماد نتائج الفئات الخاصة، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع 96.9%، وطلاب المكفوفين 86.5%، بينما حققت المدارس الدولية نسبة نجاح 94.43%، وبلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 86.09%، وفي الإعدادية الرياضية 58.59%.

وأتاحت محافظة القاهرة لطلاب الصف الثالث الإعدادي إمكانية الاستعلام عن نتائجهم من خلال الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/preparatorycertificate

خطوات الاستعلام عن النتيجة

1. الدخول إلى موقع محافظة القاهرة عبر الرابط المتاح.

2. الضغط على أيقونة الخدمات في أعلى الصفحة، ثم اختيار خدمات التعليم الأساسي.

3. تحديد ،،"نتيجة الشهادة الإعدادية".

4. إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص.

5. النقر على عرض النتيجة، لتظهر الدرجات التفصيلية لكل المواد والمجموع الكلي.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يبلغ إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول 140 درجة، موزعة كما يلي:

- اللغة العربية: 40 درجة

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم: 20 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة