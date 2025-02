جيك جيلنهال يتعاون مع المخرج نايت شايمالان في مشروع إثارة رومانسية

يتعاون النجم جيك جيلنهال، مع المخرج إم. نايت شايمالان، في مشروع سينمائي جديد مقتبس عن رواية الإثارة الرومانسية للكاتب نيكولاس سباركس.

ووفق موقع “فارايتي”، فإن القصة الأصلية هي تعاون بين “سباركس” و"شيامالان"، حيث يكتب الأول كتابًا ويكتب الأخير سيناريو الفيلم بشكل مستقل. الفيلم هو المرة الثانية التي يصنع فيها شايمالان فيلمًا من مادة أدبية، بعد تكييف رواية الرعب "The Cabin at the End of the World" لبول تريمبلاي، إلى فيلم الإثارة "Knock at the Cabin" الصادر عام 2023.

“سباركس” هو مؤلف من أكثر المؤلفين مبيعًا، حيث باعت رواياته ما يزيد عن 130 مليون نسخة على مستوى العالم. ومن بين الأعمال السينمائية الناجحة التي اقتبست من أعماله في هوليوود: "The Notebook" و"Dear John".