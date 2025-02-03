رمضان 2025.. أحمد العوضي ينشر كواليس مسلسل "فهد البطل"

روج الفنان أحمد العوضي، لمسلسلة الجديد "فهد البطل"، والذى من المقرر أن يتم عرضه فى موسم رمضان 2025، وذلك بنشر صورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة جديدة تجمعه بالفنانة كارولين عزمي، من كواليس المسلسل.

وعلق العوضي على الصورة قائلاً: "فهد وسمارة الحتة، مساء الفل على أخواتي الغاليين"، وقد حظيت الصورة بتفاعل واسع من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، تدور أحداث "فهد البطل" في إطار شعبي مع لمحة درامية صعيدية، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية "فهد"، الشاب الصعيدي الذي يهرب من قريته بسبب الظلم، ليبدأ حياة جديدة في القاهرة لكنه يجد نفسه وسط صراعات خطيرة.