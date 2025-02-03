دوري أبطال آسيا.. الأهلي السعودي يسحق السد القطري بثلاثية

حقق فريق الأهلي السعودي فوزاً عريضاً أمام نظيره السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهم في السادسة مساء اليوم على ملعب "جاسم بن حمد" ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعة منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا.

أفتتح التسجيل مبكرًا اللاعب أكرم عفيف لفريق السد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، قبل أن يسجل البرازيلي روبيرتو فيرمنيو هدف الأهلي الأول بصناعة النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف روجير إيبانيز هدف التقدم في الدقيقة الـ39 قبل انتهاء الشوط الأول.

محرز يقضى على الآمال

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ولكن بتفوق بسيط لصالح السد، وجاء رياض محرز في الدقيقة 81 وسجل الهدف الثالث ليقضي على آمال الفريق القطري، وينهي المباراة بمساهمتين سجل هدفًا وصنع الآخر.

بهذا الفوز تصدر الأهلي السعودي جدول منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا، ورفع رصيده إلي 19 نقطة جمعهم من 7 مباريات، وتجمد رصيد السد القطري عند النقطة الـ12 في المركز الرابع.