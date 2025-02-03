راشفورد يرحل عن الشياطين وينضم إلى أستون فيلا

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا انتقال مهاجمه ماركوس راشفورد إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند الشراء بعقد قيمته حوالي 50 مليون يورو.

راشفورد الذي تدرج في صفوف مانشستر يونايتد منذ الصغر البداية كانت في عام 2016 عندما سجل هدفين في أول ظهور له مع الفريق الأول أمام إف سي ميتيلاند ثم واصل تألقه ضد أرسنال

ورغم بدايته الجيدة إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في مستواه، مما أدى إلى خروجه من حسابات المدرب روبن أموريم، الذي انتقد عدم التزام اللاعب في التدريبات وانضباطه خارج الملعب.

ومع وجود اهتمام من عدة أندية، اختار راشفورد أستون فيلا ليكون محطته الجديدة، خاصة بعد رحيل المهاجم الكولومبي جون دوران إلى الدوري السعودي مما جعل النادي يبحث عن تعزيز خط هجومه.

تعليق راشفورد

وفي أول تعليق له عقب انتقاله، قال راشفورد عبر حسابه على إنستجرام:

"أود أن أشكر مانشستر يونايتد وأستون فيلا على إتمام هذه الصفقة تلقيت عدة عروض، لكن اختياري لأستون فيلا كان سهلًا، فأنا معجب بأسلوب لعب الفريق هذا الموسم وطموحات المدرب.

كل ما أريده هو العودة للعب والاستمتاع بكرة القدم، وأنا متحمس لهذه التجربة الجديدة كما أتمنى لمانشستر يونايتد كل التوفيق فيما تبقى من الموسم."