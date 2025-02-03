هل تسحب عليا الوفد الثقة من عبد السند يمامة؟

رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها اليوم الإثنين الذي ترأسه الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب وحضره 41 عضوًا، مطالبات سحب الثقة من الدكتور عبدالسند يمامة لاستكمال مدته القانونية حتى يناير 2026.

وأكدت الهيئة العليا أن الدكتور عبدالسند يمامة لم يرتكب اية مخالفات تستدعي هذا الإجراء بجانب أن الفترة الحالية تستلزم مزيدا من الاستقرار.

كما قررت الهيئة العليا خلال اجتماعها، تحصين الجمعية العمومية للحزب التي انتخبت الهيئة العليا الأخيرة والتأكيد على أن الجمعية العمومية لم تمس أو يتم الاقتراب منها لتوجيهها صالح فرد بعينه.