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الإثنين 03 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة برقم الجلوس.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تتزايد معدلات بحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة برقم الجلوس، بغرض الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا.

وجاء ذلك بعدما اعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2025/2024.

وبلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة 72.94%. كما تم اعتماد نتائج الفئات الخاصة، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع 96.9%، وطلاب المكفوفين 86.5%، بينما حققت المدارس الدولية نسبة نجاح 94.43%، وبلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 86.09%، وفي الإعدادية الرياضية 58.59%.  

وأتاحت محافظة القاهرة لطلاب الصف الثالث الإعدادي إمكانية الاستعلام عن نتائجهم من خلال الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/preparatorycertificate

خطوات الاستعلام عن النتيجة

1. الدخول إلى موقع محافظة القاهرة عبر الرابط المتاح.  

2. الضغط على أيقونة الخدمات في أعلى الصفحة، ثم اختيار خدمات التعليم الأساسي.

3. تحديد ،،"نتيجة الشهادة الإعدادية".  

4. إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص.  

5. النقر على عرض النتيجة، لتظهر الدرجات التفصيلية لكل المواد والمجموع الكلي.  

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يبلغ إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول 140 درجة، موزعة كما يلي:  

- اللغة العربية: 40 درجة  

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة  

- الرياضيات: 30 درجة  

- العلوم: 20 درجة  

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس الطلاب نتيجة الشهادة الاعدادية