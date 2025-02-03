تقارير تكشف حقيقة وجود مؤشرات لعملية تفاوض بين أوكرانيا وروسيا

أفاد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، بأنه حتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية بشأن عملية اغتيال مسؤول رفيع المستوى، التي وقعت صباح اليوم عند مدخل مجمع سكني في موسكو، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الروسية.

وأوضح أن المسؤول المستهدف ينتمي إلى الحكومة التي شكلتها روسيا في إقليم دونباس، وتحديدًا في دونيتسك.

وأضاف مناف، خلال تغطية خاصة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تنفذ بين الحين والآخر عمليات تستهدف قيادات وضباطًا، إضافةً إلى شخصيات رفيعة المستوى روسية أو موالية لروسيا.

وأشار إلى أن كييف لا تتردد في الإفصاح عن مثل هذه العمليات، إلا أنه حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي عن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أو جهاز الأمن الأوكراني، المسؤول عن تنفيذ مثل هذه العمليات بين الفينة والأخرى.

وتابع، أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على وجود مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها الطائرات المُسيَّرة الروسية أصبحت أمرًا اعتياديًا داخل أوكرانيا.