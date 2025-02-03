تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024

سجل النمو الاقتصادي في منطقة «هونج كونج» الإدارية الخاصة التابعة للصين تباطؤا إلى 2.5% خلال العام الماضي، ما يتطابق مع توقعات الحكومة.

وذكرت شبكة «تشانل نيوز آشيا» اليوم الإثنين - أن التباطؤ ناجم عن عدة أسباب، من بينها تطلع السكان بصورة متزايدة إلى الإنفاق في أماكن أخرى مثل مدينة شنجن المجاورة جنوبي الصين، مفضلين البقالة الأرخص والترفيه وحتى خدمات الرعاية الصحية.

كما أثر الاستهلاك الراكد وقطاع العقارات الباهت على النشاط، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه منطقة هونج كونج وسط حرب تجارية وشيكة.

وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.6% على أساس سنوي، بينما سجلت جميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية الأخرى نموًا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أول أمس عن رسوم جمركية بنسبة 10% ضد الصين، ما أثار مخاوف من حروب تجارية قد تضرب الاقتصاد العالمي.

وحذر متحدث باسم حكومة هونج كونج من أن سياسات الحماية التجارية التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية قد تعطل تدفقات التجارة العالمية وتؤثر سلبًا على صادرات هونج كونج من السلع.

وقد تؤدي أيضًا إلى تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والحفاظ على قوة الدولار في هونج كونج لفترة أطول.

ومع ذلك، فإن اقتصاد هونج كونج سيستفيد من جهود بكين لتحفيز النمو وتعزيز ثقة السوق.