العاهل الأردني يؤكد ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبذل أقصى الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، اليوم الإثنين، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني.

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، أبرز المستجدات في الإقليم، إذ أكد العاهل الأردني أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا دعم سلوفينيا لجهود السلام.

كما تناول اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، آفاق توسيع التعاون بين الأردن وسلوفينيا.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.