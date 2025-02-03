اقتراب مانشستر سيتي من ضم لاعب بورتو ينعش خزائن برشلونة

أكدت صحيفة "ذا أتليلتك" على اقتراب فريق مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعب برشلونة السابق ونجم بورتو الحالي، لاعب الوسط نيكولاس جونزاليس.

يريد الفريق السماوي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، تدعيم مركز خط الوسط الدفاعي خاصة بعد إصابة الإسباني رودري وظهور الفريق بحاجة ماسة إلى من يعوضه، وجاء الإختيار على مواطن رودري اللاعب نيكولاس جونزاليس.

شارك نيكولاس جونزاليس مع بورتو هذا الموسم في 24 مباراة في الدوري البرتغالي والدوري الأوروبي ساهم اللاعب الإسباني في 11 هدف، بصناعة 5 أهداف وتسجيل 6.

بدأ نيكولاس جونزاليس مسيرته مع فريق برشلونة ب "اللاماسيا" في عام 2018، قبل أن يخرج إلى الإعارة لفريق فالينسيا في موسم 2023، ثم انتهت الإعارة وعاد إلى فريقه ولم يحظى بفرصة للمشاركة حتى تم بيعه من قبل النادي الكتالوني إلى بورتو في مطلع موسم 2024.

ولم يتم الكشف بعد عن قيمة الانتقال ولكن هناك بند تم وضعه من قبل الإدارة الكتالونية في عقد اللاعب، وهو نسبة 40% من قيمة الصفقة عند بيع اللاعب في المستقبل.