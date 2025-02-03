رونالدو يقود النصر أمام الوصل الإماراتي فى دوري أبطال آسيا

أعلن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي عن تشكيل النصر السعودي في مواجهته أمام الوصل الإماراتي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة يأتى اللقاء ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا والتي تجمع بين الفريقين على ملعب "الأول بارك".

النصر السعودي يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، أما الوصل الإماراتي الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

تشكيل النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي

وجاء تشكيل النصر السعودي الرسمي لمواجهة الوصل الإماراتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - محمد سيماكان - نواف بوشل.

الوسط: أنخيلو جابرييل - مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن.

الهجوم: جون دوران - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.