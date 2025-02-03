ads
الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يقود النصر أمام الوصل الإماراتي فى دوري أبطال آسيا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي عن تشكيل النصر السعودي في مواجهته أمام الوصل الإماراتي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة يأتى اللقاء ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا والتي تجمع بين الفريقين على  ملعب "الأول بارك".

النصر السعودي يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، أما الوصل الإماراتي الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

تشكيل النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي

وجاء تشكيل النصر السعودي الرسمي لمواجهة الوصل الإماراتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - محمد سيماكان - نواف بوشل.

الوسط: أنخيلو جابرييل - مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن.

الهجوم: جون دوران - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي الوصل الإماراتي الأول بارك الجولة السابعة تشكيل النصر السعودي بطولة دورى أبطال آسيا دوري ابطال اسيا ستيفانو بيولي