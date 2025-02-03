فى ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.. اعرف قصة المنديل؟

فى ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم ، التي مر عليها خمسون عاما مازال سؤال يتردد في أذهاننا جميعا ، وهو سر عادة أم كلثوم فى مسكة المنديل فى كل حفلاتها؟!

تمسك كوكب الشرق أم كلثوم بالمنديل

سر تمسك كوكب الشرق أم كلثوم بالمنديل فى معظم حفلاتها

فى هذا التقرير نستعرض قصة أم كلثوم مع المنديل وسر تمسكها به؛ إذ يعد أمرا سريا وفنيا ولغزا قد نوضح سببه فى هذا التقرير.

اعتادت أم كلثوم بشكل مستمر أن تمسك فى يديها منديل ولعل ذلك السر أثار حيرة الكثير من المشاهدين سواء من أجيال الماضى البعيد اوأجيال الجاضر ولأنه صار لغزا احتار الكثير فيه فقد تجلى هذا السر فى بعض الأسباب الآتية:

الحفاظ على التقاليد

اعتبرت “ام كلثوم ”مسكة المنديل من التقاليد الأصيلة التى يجب التمسك بها دلالة على الأخلاقيات والأصل

التعبير عن المشاعر

أرادت أم كلثوم بمسكة المنديل أن تجعل لها بصمه خاصة بها كفنانه وعلى ذلك اعتادت أن تتمسك به حتى تعبر عن مشاعرها سواء كانت حزن أو فرح وعلى ذلك اعتبرته كوسيلة

الإشارة إلى التراث

أم كلثوم كانت تستخدم المنديل كإشارة إلى التراث العربي، وكانت تعتبره جزءًا من هويتها الفنية.

التأثير على الجمهور

أم كلثوم كانت تستخدم المنديل كوسيلة للتأثير على الجمهور، وكانت تلوّنه وتحركه بشكل يثير المشاعر والانتباه.

سر فنى

اعتادت “ الست ” أن تحمله في يدها اليمنى، إذ اعتبرته وسيله تعبر به عن المشاعر بأنواعها سواء كانت فرح أو حزن أو انتباه.

رمز للجمال والأناقة

اعتبرت المنديل رمزًا للجمال والأناقة، وكانت تلوّنه وتحركه بشكل يعبّر عن هذه الصفات.

رمز للشخصية الفنية

أرادت أن تتخذ منه أسلوبا خاصا يعبر عن شخصيتها وبصمتها الفنية فى التأثير على الجمهور.

لعل هذه الأسباب هى السر فى تمسك أم كلثوم بالمنديل فى كل الحفلات؛ إذ كانت تمثل جوانب تعكس شخصيتها الفنية وتقاليدها.