رئيس شعبة الأدوية: أكبر شركة فرنسية بأوروبا توسع مصنعها بمصر.. فيديو

كشف علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن حدث مهم مرتقب يوم الخميس المقبل في البلاد في مجال صناعة الدواء، مؤكدًا أهمية مسألة توطين الدواء التي تسعى إليها القيادة السياسية على مدار العشر سنوات الماضية.

وقال علي عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزيادات في أسعار الدواء خلال عامي 2023 و2024 مرتبطة بتحريك السعر في الغرف التجارية».

وأضاف عوف أن «معظم التعاملات عندنا مرتبطة بأسعار الدولار، و90% من مدخلات صناعة الدواء في مصر يتم استيرادها بالدولار».

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن أرقام مبيعات الأدوية تعكس قوة سوق الدواء المصري، حسب رأيه.

وأشار علي عوف إلى أن هناك هدفًا سياسيًا للدولة وتكليفًا من القيادة السياسية منذ 2014 بتوطين صناعة الأدوية في مصر، مشددًا على أن مسألة توطين الدواء في مصر مهم، وذلك لتجنب الضغوط المستقبلية من الدول المصنعة لأنواع معينة من الدواء، ضاربًا المثال بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرمان دول معينة من الحصول على علاج الإيدز.

وحول الحدث المهم المنتظر يوم الخميس المقبل، قال رئيس شعبة الأدوية، «أكبر شركة فرنسية في أوروبا ستقوم بعملية توسعة لمصنعها هنا في مصر، ليكون مصنعها مصدر رئيسي للتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومصر بذلك ستكون دولة محورية»، مضيفًا أنه «كان هناك تنافس من أكثر دولة في المنطقة ولكن بدعم القيادة السياسية سيكون هذا الأمر في مصر».

وتابع عوف: «سيكون هناك حفل افتتاح يوم الخميس المقبل، وسيتم الإعلان عن توسيع الشركة لمصانعها في مصر»، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك مصنعين لها في مصر تم إنشاؤهما من 50 سنة.