مصر تحصد مركزين أوائل بختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

اختتمت، مساء اليوم الاثنين، فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك خلال احتفالية بمسرح المركز الثقافي.

ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

مصر تحصد مركزين أوائل.. ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، خلال حفل الختام، نتائج المسابقة الدولية في نسختها الثامنة، والتي شارك فيها 40 متسابقًا من 33 دولة.

وفاز بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، أحمد محمد الصابر علي، من ليبيا، وبالمركز الثاني عمر محمد حسين عبد الواحد، من مصر، وبالمركز الثالث حبيب عبد الرحمن أحمد، من اليمن، بينما في فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة، فاز بالمركز الأول خالد عطية عبد الخالق صديق، من مصر، وبالمركز الثاني سيد عبد الراشد كاظمي، من أفغانستان، وبالمركز الثالث عبد المغيث لزعر، من المغرب.

وفي فرع الابتهال والإنشاد الديني، فاز بالمركز الأول عبد الرحمن حسين مصطفى الأسواني، من مصر، وبالمركز الثاني عمرو موسى، من اليمن، وبالمركز الثالث طالب فرزاد، من سوريا.

يشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبرئاسة الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي. وتحمل دورتها الثامنة هذا العام اسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رحمه الله.

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