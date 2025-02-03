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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماية المستهلك: رقابة صارمة وغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه قبل فترة التخفيضات

حماية المستهلك
حماية المستهلك
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أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق، حيث وجه رئيس الجهاز بتكثيف الرقابة الميدانية وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه على المخالفين.

وأوضح الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الجهاز يقوم بمراجعة فواتير المحال التجارية قبل فترة التخفيضات، للتأكد من صحة التخفيضات المعلنة، مشددًا على أن الجهاز يمتلك الإمكانيات اللازمة لاكتشاف أي تلاعب.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يراقب العروض الترويجية سواء في المتاجر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لضمان الالتزام بالقوانين وعدم تعرض المستهلكين للخداع.

وأضاف الجزار أن الجهاز أطلق تطبيقا إلكترونيا بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تخصيص أرقام هاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن هناك جولات ميدانية مكثفة لمتابعة توافر السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
 

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