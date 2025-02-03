دوري أبطال آسيا.. تريزيجيه يقود الريان القطري للفوز علي العين الإماراتي

حقق فريق الريان القطري انتصارًا ثمينًا أمام نظيره العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم الاثنين، على ملعب "استاد هزاع بن زايد" ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعة منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق العين بهدف دون رد عن طريق اللاعب كاكو بصناعة النجم المغربي سفيان رحيمي.

تريزيجيه يتألق

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وفي الدقيقة الـ50 سجل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل للفريق القطري، قبل أن يسجل الجناح البرازيلي روجر جيديس هدف الفوز في الدقيقة 75.

وانتهت المباراة بفوز الريان على العين بهدفين لهدف، رفع الريان رصيده إلى 8 نقاط أحتل بهم المركز السادس، بينما تجمد رصيد العين عند النقطتين يقع بهم في المركز الـ11.