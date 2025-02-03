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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شاب في حادث تصادم بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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أصيب شاب، في حادث مروري، مساء اليوم الإثنين، بأحد الطرق الداخلية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين إصابة " إسلام سعد الدين مصطفى" 25 عامًا، في تصادم دراجة نارية مع سيارة بطريق " قرية صبيح – مدينة الفرافرة " وتسبب التصادم في انفجار مقلة العين اليمنى. 

جرى نقل المصاب لمستشفى الفرافرة المركزي بعد تحرير محضر بالحادث وقررت إدارة المستشفى تحويل المصاب إلى مستشفى جامعة الازهر بمحافظة أسيوط. 

 

مستشفى الفرافرة حادث تصادم محافظة