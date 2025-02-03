حمدي النورج رئيسًا لقسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد الفني

أصدرت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون قرارًا بتولي الدكتور حمدي النورج الأستاذ المساعد بقسم النقد الأدبي، رئاسة قسم النقد الأدبي، بالمعهد العالي للنقد الفني أكاديمية الفنون.

الدكتور حمدي النورج حاصل على دكتوراه في علم اللغة والدراسات السامية والشرقية – كلية دار العلوم – جامعة القاهرة عن "تحليل الخطاب السياسي عند محمود شاكر. دراسة في ضوء نظرية الاتصال" مرتبة الشرف الأولى عام 2011.

تتلمذ الدكتور حمدي النورج على يد كبار اللسانيين والنقاد مثل الأستاذ الدكتور تمام حسان والأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر وغيرهم. ويعمل حاليًا أستاذًا مساعدًا النقد الأدبي وتحليل الخطاب– بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، كما شغل من قبل وظيفة مدير مركز الدراسات التربوية لمؤسستي "يورك بريس" و"لونجمان" بجمهورية مصر العربية في الفترة من "2000- 2015".

قدّم الدكتور حمدي النورج عددًا من المساهمات في مجال التربية الإبداعية، ورسم السياسات التعليمية وإعداد وثائق ومعايير تطوير التعليم، وإعداد ووضع العديد من المناهج الدراسية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها للتعليم قبل الجامعي.

كما عمل محاضرًا بالمعهد العالي للسينما في الفترة من "2012- 2015"، ومديرًا لتحرير مجلة الفنون الشعبية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من "2017-2019"، وشارك في تحرير العديد من المؤلفات التراثية والنقدية والمعاجم المتخصصة، وقدّم عددًا من الدراسات في الصحف والدوريات الأكاديمية المصرية والعربية مثل "الفكر المعاصر– فصول– الشارقة الثقافية– الهلال المصرية– القاهرة– أخبار الأدب".

كما شارك في لجان تطوير المناهج بجمهورية مصر العربية، وله العديد من المشاركات والمحاضرات على بنك المعرفة المصري تتعلق بتطوير التعليم والعملية الإبداعية، كما شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات واللجان. منها: ملتقى القاهرة الدولي الثاني للنقد الأدبي المجلس الأعلى للثقافة (2017). مؤتمر صناعة المعجم الحديث. الجامعة اللبنانية (2008).

قدّم الدكتور حمدي النورج إنتاجًا عمليًا وفكريًا متنوعًا، حيث قدّم مجموعة من الكتب ومنها "النمط اللغوي عند نجيب محفوظ. القاهرة، لونجمان. مكتبة لبنان ناشرون. 2010، الخطاب السياسي عند محمود شاكر. دراسة في نظرية الاتصال اللغوي. القاهرة، عالم الكتب.2013، السيناريو الصناعة الخطرة- دراسة تطبيقية. القاهرة، مؤسسة أطلس للنشر والإعلام. 2014، السخرية واللقطة السحرية- دراسة تطبيقية. القاهرة، مؤسسة أطلس للنشر والإعلام.2015، في تحليل الخطاب- رؤية منهجية ونماذج تطبيقية. القاهرة،عالم الكتب. بنية القص والإرسال والتلقي- دراسة في تحليل الخطاب. القاهرة، مؤسسة إبداع للنشر والإعلام. 2017، في تحليل الخطاب النوعي- الرواية – الشعر- الأجناس الجديدة. القاهرة، عالم الكتب. 2020، اللغة الحية والنمط الثابت عند نجيب محفوظ. القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2016، حديث الخوف- قراءة ثقافية. القاهرة، مؤسسة دار إنسان للنشر 2022، على هوامش الحكايات- قراءات نقدية. القاهرة، دار إضاءات للنشر والتوزيع، 2023، سياسات الخطاب- فصول تطبيقية. القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2023، في الخطاب الروائي العربي. عندما تفرض الجغرافيا حتميتها. دار سما. 2024، ألف ليلة وليلة. جدل النوع. دار سما. 2024.

كما قدّم الدكتور النورج عددًا من الكتب اللغوية والتربوية، منها: موسوعة النحو العربي الميسر. القاهرة، بيروت. لونجمان. مكتبة لبنان– ناشرون. 2011، موسوعة نحو الجملة والخطاب". القاهرة، بيروت. لونجمان. مكتبة لبنان– ناشرون.2015، منهج الفراشة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين". القاهرة، بيروت. لونجمان. مكتبة لبنان – ناشرون.2015، إعداد مصفوفة المدى والتتابع لمنهج رياض الأطفال من المستوى الأول حتى المستوى الثالث، ست سنوات. الشركة المصرية للتربية والعلوم. إديوجيت. 2014، تأليف منهج اللغة العربية للسنوات (الثاني الابتدائي- الثاني الإعدادي- الثالث الإعدادي ) للمدارس المصرية والذي يدرس حتى تاريخه.

أما من المؤلفات الإبداعية، فقد قدّم الدكتور النورج مجموعة من الأعمال الإبداعية ومنها: إيقاعات مختلفة جدا. مجموعة قصصية. القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2002، حكاية بنت. مجموعة قصصية. القاهرة، دار النهضة للنشر والتوزيع، 2007، جزاء الإحسان. مجموعة قصصية تراثية. القاهرة، لونجمان، 2011، يجب أن تعاملها برقة. مجموعة قصصية- القاهرة، دار غراب للنشر والتوزيع، 2018، روح القمر. رواية. القاهرة، مؤسسة أطلس للنشر والإعلام. 2015، الزاوية كف حبيبي. رواية. القاهرة، دار إبداع للنشر والتوزيع.2017، سكان جزيرة القرش. رواية. القاهرة، دار بتانة للنشر والتوزيع. 2020، حضن النهر. رواية. القاهرة.، دار إضاءات للطبع والنشر. 2023، حكاية في المصائر. رواية. القاهرة. دار إضاءات لنشر والتوزيع.

حصل الدكتور حمدي النورج على عدد من الجزائز منها: المرتبة الثانية في مسابقة النقد الأدبي. صالون ضي الثقافي. 2018، المرتبة الأولى في أحسن نص قصصي أسبوعي على "غوغل". موقع "صدى القصة القصيرة".

وتقدم صفحة الدكتور حمدي النورج علي مواقع التواصل الاجتماعي إسهاما معرفيا وثقافيا مختلفا ومتنوعا في الثقافة والإبداع والحياة.