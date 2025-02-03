22 عاما على كارثة تحطم مكوك كولومبيا.. تعرف على أبرز أحداث 3 فبراير

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث من فبراير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

1931: زلزال قوي في اليابان في 3 فبراير 1931، تعرضت اليابان لزلزال قوي أودى بحياة العديد من الأشخاص ودمر العديد من المباني، وكان من أقوى الزلازل التي شهدتها البلاد في القرن العشرين.

1966: إطلاق مركبة الفضاء "ليونا" في 3 فبراير 1966، قامت الاتحاد السوفيتي بإطلاق مركبة الفضاء "ليونا" التي أصبحت أول مركبة فضاء تهبط على سطح كوكب الزهرة، مما أضاف إلى سلسلة النجاحات السوفيتية في استكشاف الفضاء.

1971: انفجار قنبلة في واشنطن في 3 فبراير 1971، انفجرت قنبلة في مبنى مكاتب البريد الفيدرالي في واشنطن العاصمة، وكان جزءًا من سلسلة تفجيرات من قبل جماعات متطرفة في تلك الفترة.

1995: إعلان استقلال تيمور الشرقية في 3 فبراير 1995، أعلنت تيمور الشرقية استقلالها عن إندونيسيا، حيث كانت بداية لفترة طويلة من الصراع، حتى تم تحقيق الاستقلال الكامل في عام 2002.

1998: توقيع اتفاق السلام في الجزائر في 3 فبراير 1998، تم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الجزائرية والجماعات المسلحة بعد سنوات من الحرب الأهلية الدموية التي أسفرت عن وفاة عشرات الآلاف.

2001: بداية فعاليات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في 3 فبراير 2001، بدأت فعاليات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، التي تعد واحدة من أكبر البطولات في العالم، وشهدت البطولة العديد من المباريات المثيرة التي جذبت انتباه عشاق الرياضة حول العالم.

2003: كارثة تحطم مكوك كولومبيا في 3 فبراير 2003، تحطم مكوك الفضاء الأمريكي "كولومبيا" خلال عودته إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء، مما أسفر عن مقتل جميع رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.

2007: بداية اتفاقيات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في 3 فبراير 2007، تم توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، مما أسهم في تعزيز اتفاقات السلام التي تم توقيعها مسبقًا وإنهاء الحرب الأهلية الطويلة.

2018: بطولة سوبر بول 52 في 3 فبراير 2018، أقيمت مباراة سوبر بول 52 في الولايات المتحدة، حيث تم تتويج فريق فيلادلفيا إيجلز بطلاً للدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بعد فوزهم على فريق نيو إنجلاند باتريوتس في مباراة مثيرة، والتي كانت واحدة من أعظم المباريات في تاريخ السوبر بول.