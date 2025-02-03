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الإثنين 03 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

21 فبراير.. انطلاق مؤتمر "نعبده" في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة

دعوة اللقاء
دعوة اللقاء
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ينظم مجلس العمل الرعوي الكرازي والمرسلي بسنودس النيل الإنجيلي، بالشراكة مع كلية اللاهوت الإنجيلية،  مؤتمر "نعبده" الأول للعبادة في الفترة من 21-22 فبراير 2025 في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

يهدف المؤتمر إلى تجديد العبادة الكنسية من خلال تأهيل قادة خدمة العبادة، ودراسة الفكر الكتابي، والتدريب على عناصر العبادة المتكاملة حول الثالوث. يتناول المؤتمر موضوعات معاصرة حول الترنيم، الوعظ، الصلاة، العطاء، وخدمات العبادة لفئات متعددة مثل الشباب، الأطفال، ذوي الهمم، المسجونين، والمرضى.
 

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