رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقرير أداء المستشفى الجامعي

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا حول: أبرز أعمال، وإنجازات؛ المستشفى الجامعي الرئيس بجامعة أسيوط، خلال عام 2024م؛ والذي يقدم خدماته الطبية والتشخيصية والعلاجية لمختلف المرضى من كافة المحافظات، وشهد خلال الآونة الأخيرة؛ عدداً من الافتتاحات، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة؛ وإجراء العمليات الجراحية المعقدة والنادرة في شتى التخصصات الدقيقة؛ وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى.

وأفاد التقرير؛ بالحالات، والعمليات التي تم استقبالها بالمستشفى الجامعي الرئيس، خلال عام 2024م؛ حيث استقبل المستشفى، (94016) حالة بمختلف عياداته، و(91568) بالاستقبال العام، وشهدت دخول (28074) حالة، وإجراء العمليات لـ (16796) حالة.

وفي سياق متصل رصد التقرير؛ استقبال المستشفى الرئيس (6700) حالة من خارج محافظة أسيوط: تضمنت استقبال (2846) حالة من محافظة سوهاج، و (1684) حالة من المنيا، و (936) حالة من قنا، و (701) حالة من أسوان، و (351) حالة من الوادي الجديد، و (67) حالة من البحر الأحمر ، و (60) حالة من الأقصر، و (6) حالات من القليوبية، و (49) حالة من محافظات أخرى ، ومن خارج جمهورية مصر العربية؛ استقبلت المستشفى (55) حالة: تضمنت (49) حالة من السودان، و (4) حالات من فلسطين ، ومن اليمن (2) حالة.

وكشف التقرير؛ عن سلسلة من أعمال التطوير، والإنجازات التي حققها المستشفى الجامعي الرئيس، خلال عام 2024م، وفي مقدمتها حصول معامل الباثولوجيا الإكلينيكية وبنك الدم على اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية CAP، لتصبح بذلك أول معامل على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، تنجح في الحصول على هذا الاعتماد، والحصول على جائزة التميز في تطبيق أمن وسلامة المريض على مستوى الجمهورية؛ فضلاً عن إدراجها ضمن تصنيف سيماجو العالمي ضمن مؤسسات الـ (Q3)، أي الأعلى بنسبة ٧٥% في التصنيف، وهذا التصنيف يشير إلى إلتزام مستشفيات جامعة أسيوط بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لمرضاها.

وجاء في تقرير؛ الحصاد السنوي الصادر عن جامعة أسيوط، أن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ افتتح وحدة الاستقبال العام الجديدة، بتكلفة وصلت إلى (39) مليون جنية، وبطاقة استيعابية تضم (60) سريرًا، و(4) عنابر ملاحظة بسعة (21) سريرًا، بالإضافة إلى أقسام العناية المركزة والإنعاش، وغرف لإجراء التدخلات الجراحية البسيطة وصيدلية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية التي تواكب المعايير العالمية والمحلية لمكافحة العدوى وضمان الجودة الطبية.

وكشف التقرير؛ عن افتتاح رئيس جامعة أسيوط؛ غرفة سحب عينات بذل النخاع بوحدة أمراض الهيموتولوجي بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والتي تعد إحدى الوحدات المتخصصة بمعمل الهيموتولوجي بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ لفحص نخاع العظم لتشخيص عدد من الأمراض بما في ذلك سرطان الدم، والورم النخاعي المتعدد، وسرطان الغدد الليمفاوية، وفقر الدم للكبار والأطفال، وافتتاح العيادة التخصصية لمرضى الفقاع الجلدي المناعي بقسم الأمراض الجلدية بالمستشفى، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة لمرضى الفقاع الجلدي المناعي.

ورصد التقرير؛ افتتاح عيادة طب الأسرة، والوحدة العلاجية لبنك الدم بمستشفى القلب بالتعاون مع قسم الأمراض الباطنة بوحداته المختلفة، وقسم الأمراض العصبية والنفسية، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الأورام، حيث تقدم الوحدة خدمات تخصصية عالية الجوده لكافة مرضى المستشفيات الجامعية، وتتمثل في جلسات فصل البلازما العلاجي "apharesis"، بالإضافة إلي خدمة دخول اليوم الواحد؛ لنقل الدم، أو البلازما، أو إعطاء المحاليل الوريدية العلاجية.

وتضمن التقرير؛ افتتاح دار الإقامة المتميز، بتكلفة تتجاوز (5) مليون جنيه، وتجهزيه بأحدث وسائل الإقامة، ويتضمن (23) غرفة، و (46) سرير، ومزودة بخدمات الإنترنت، ويستفيد منها مختلف الأطباء بمستشفيات جامعة أسيوط والوافدين من الجامعات الأخرى، والوافدين الأجانب.

وأشار الدكتور علاء عطية؛ إلى أن المستشفى الرئيس شهد خلال عام 2024م، عمليات تطوير وتحديث لزيادة الطاقة الاستيعابية، والتي تضمنت افتتاح عدد من الوحدات التخصصية بقسم الجراحة العامة؛ وشملت عمليات التطوير بالقسم، وحدة جراحة وأورام البنكرياس والجهاز المراري، ووحدة أورام الثدي والغدد الصماء، ووحدة جراحة وأورام القولون والشرج والمستقيم، ووحدة جراحة وأورام الجهاز الهضمي العلوي والسمنة المفرط، وافتتاح عناية متوسطة تحتوي على (3) غرف.

كما تم افتتاح؛ وحدة طب الحالات الحرجة بقسم الأمراض الباطنة بالمستشفى، عقب عملية الإحلال والتجديد بها، حيث تم زيادة عدد الأسرة بالوحدة ل (24) سرير، وتقوم الوحدة بتقديم خدماتها الطبية للمرضى كعلاج مرض الفشل في عضلات القلب، واضطرابات ضربات القلب، وكذلك تقدم خدماتها لمرضى الفشل الكلوي.

وأشار التقرير؛ إلى افتتاح المطبخ المركزي للمستشفيات عقب أعمال التجديد والتطوير به، والتي تمت وفقاً للاشتراطات الصحية، لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء، بتكلفة إجمالية وصلت إلى (3) مليون جنيه، وشملت أعمال تطوير، زيادة الطاقة الاستيعابية به لحفظ حوالي (18) طن من اللحوم، والمجمدات، بطريقة تتوافق مع المواصفات الصحية الآمنة.



وأضاف الدكتور خالد عبد العزيز، أن المستشفى الرئيس؛ نجح في إجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة والنادرة بفضل ما يذخر به من كوادر طبية متميزة ومؤهلة للتعامل مع كافة الحالات الطارئة منها، حيث نجاح فريق طبي بوحدة الجراحات الميكروسكوبية في زراعة يدان لشاب بعد تعرضهما للبتر، كما نجح فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في استئصال ورم بالغدة النكافية ممتد بقاع الجمجمة عن طريق جرح صغير بديلا عن كسر الفك السفلي؛ كما نجح فريق طبي بالقسم في إنقاذ حياة شاب عقب إصابته بجرح غائر نتيجة دخول سيخ حديد بالرقبه.