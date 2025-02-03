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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. الإعلان التشويقي لفيلم الرعب "M3GAN 2.0"

M3GAN 2.0
M3GAN 2.0
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كشفت شركة “Blumhouse” عن الإعلان التشويقي للجزء الثاني من فيلم "M3GAN 2.0"، وهو تكملة لفيلم الرعب الصادر عام 2023. ومن المقرر طرح الجزء الجديد في 27 يونيو المقبل.

دارت أحداث الجزء الأول في إطار من الرعب والإثارة والخيال العلمي حول “ميجان” وهي دمية آلية تُشبه البشر، تم تصميمها وبرمجتها بواسطة جيما التي تعمل مهندسة روبوتات في شركة ألعاب الكترونية، وقد تم تصميم ميجان لتكون رفيقة للأطفال، فهي يمكنها الاستماع والمشاهدة والتعلم، بالإضافة إلى أنها تعد صديقة، مُعلمة وراعية للطفل الذي ترافقه. 

تصبح جيما فجأة الشخص المفترض به رعاية ابنة شقيقتها كادي، الطفلة اليتيمة والبالغة من العمر 8 سنوات. نظرا لأن جيما غير مستعدة لرعاية كادي طوال الوقت، بالإضافة إلى الضغوطات التي تواجهها في عملها، تقرر جيما أن تهدي الدمية ميجان إلى كادي لترافقها، ولكن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تخيلها.

https://x.com/blumhouse/status/1886234940918095925
M3GAN 2 0 فيلم الرعب