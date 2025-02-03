خلال تفقده مصنع سكر جرجا.. محافظ سوهاج يطلق إشارة البدء لموسم عصير القصب

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بزيارة لمصنع سكر جرجا، تفقد خلالها مراحل الإنتاج وسير العمل داخل المصنع، كما أطلق إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا.

وقد تابع المحافظ مراحل العمل بدءًا من عمليات التفريغ الميكانيكي والعصر مرورا بالتسخين والمعالجة حتى التعبئة، مؤكدًا حرص الدولة على زيادة الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية متعددة الاستخدامات، حيث يدخل في إنتاج السكر والعسل الأسود والاعلاف والسماد والورق والأخشاب، فضلًا عن توفيره فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .

من جانبه، أكد العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، على أهمية محصول قصب السكر باعتباره مادة أساسية تدخل في صناعات متعددة مثل السكر المبلور، والمولاس، والكحول، والخل، وحمض الخليك، وخميرة الأعلاف، مشيرًا إلى أنه تم انشاء شركة السكر عام 1868م، وهي عبارة عن 8 مصانع على مستوى الجمهورية، وكان مصنع جرجا آخر المصانع التي تم إنشاؤها عام 1984م .

وأضاف أن عدد العاملين بالمصنع يبلغ 950 عاملا، وهناك مدينة سكنية لهم تضم " مسجد وحضانة، ومعهد تكنولوجيا السكر"، مشيرا إلى أنه يتم عصر حوالي 6400 طن من القصب يوميا، متوقعًا انتاج 41 ألف و 200 طن من السكر هذا العام.

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