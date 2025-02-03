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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبو ريدة يفتتح الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A5

الرخصة التدريبية
الرخصة التدريبية
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افتتح المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A5  التي تقام بمركز المنتخبات الوطنية، بحضور محمد أبو حسين ومصطفى أبو زهرة عضوى مجلس إدارة الاتحاد ، الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد ، الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين وايهاب الجندى مقرر الإدارة الفنية، وبمشاركة 25 مدربا ومدربة.

وتعد دورة الرخصة A، هى الخامسة من دبلومة التدريب الأفريقية بعدد 280 ساعة لمدة 6 شهور وتنفذ على مدار 6 كورسات ويقوم المدربون بالتطبيق العملي على الأندية بين كل كورس.

ابو ريدة الدورة التدريبية للرخصة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الدورة التدريبية