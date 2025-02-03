يوسف شامل: سعيد بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة بمصر

أكد يوسف شامل لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة أن التتويج بذهبية كأس العالم للفرق أفضل هدية لعيد ميلاده الذي وافق يوم خوضه منافسات الفرق بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات والتي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة بنادي النادي خلال الفترة ما بين 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وأوضح شامل أن المنافسة كانت صعبة للغاية ولكنهم كانوا في غاية التركيز لحصد الذهبية خاصة بعد الخروج من فردي الناشئين دون حصد ميداليات.

وأشار شامل إلى أن الفوز بالذهبية يمنحهم حافز كبير لاستكمال مشوار كؤوس العالم وجمع أكبر عدد من النقاط لتسهيل مهمتهم في بطولة العالم القادمة.

وأضاف شامل أن اتحاد السلاح يحرص على استكمال مشوار الانجازات للوصول لحلم تحقيق ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية المقبلة مشيرا إلى انه يطمح للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس وتحقيق ميدالية تاريخية لمصر في السلاح.

وحقق منتخب الناشئين الفوز على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 45-33 في المباراة النهائية لينجح بذلك في الفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول على صعيد الفرق.

ومثل منتخب مصر للناشئين كل من محمود السيد، إسلام أسامة، يوسف شامل وفؤاد غريب.

ويتكون الجهاز الفني من الدكتور السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة والحاصل علي الميدالية الاولمبية بباريس ويعاونه الدكتور سامح مجدي والكابتن إسلام جمال للقيادة الفنية للمنتخب القومي المصري.

يذكر أن فرح محفوظ البطلة المصرية، قد نجحت في حصد الميدالية البرونزية بمنافسات الفردي في اليوم الأول للبطولة وذلك عقب وصولها لمباراة نصف النهائي لتتقاسم المركز الثالث مع بطلة الولايات المتحدة الأمريكية "سومن لي" التي وصلت لنفس الدور أيضا.