محمود نصر مساعداً لمدير الإدارة العامة للطب العلاجي بـ صحة سوهاج

الإثنين 03/فبراير/2025 - 06:33 م

كلف اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور محمود نصر مساعداً لمدير الادارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة وتكليف الدكتور هاني خيري مديراً لمستشفى أخميم المركزي خلفاً له، وذلك استمراراً لجهود النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة و تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود نصر إسماعيل، طبيب بشري الدرجة الأولي استشاري الأمراض الباطنة والقلب، وشغل رئيس وحدة الكلي بمستشفي اخميم المركزي ثم مديراً لمستشفي اخميم المركزي حتي صدور قرار التكليف مساعداً لمدير عام الطب العلاجي.

كما أن الدكتور هاني خيري عبدالعزيز طبيب علي الدرجة الأولى حاصل على ماجستير الطب والأسنان، وماجستير إدارة الأعمال، ودبلومة مهنية المعهد الامريكي للجودة.

كما شغل منصب مدير مكافحة العدوي بمستشفي طهطا العام، ومدير مستشفي المراغة المركزي، ونائب مدير مستشفي طهطا العام، وعضو فريق إدارة العلاجي بالمديرية .