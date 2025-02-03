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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يطبق بعض الجوانب التكتيكية فى مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية تضمنت تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني خلال هذه الفقرة بتنفيذ بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار  البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب بدون مشاركة الحراس، تم خلالها تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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