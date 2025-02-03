ads
الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالله السعيد يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.
وحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة اللاعب من خلال الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

عبد الله السعيد الزمالك أزمة مران الزمالك مران الزمالك