تعرف على أهم أدعية شهر شعبان وفضله وسر تسميته ومكانته

مع إشرقات هذه الأيام ونفحاتها، تحتفل الأمة الإسلامية شرقها وغربها بحلول شهر شعبان الذى يعد من أشهر الحرم التى ننال يها النفحات والتى اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبادة والاجتهاد لاستقبال شهر رمضان .

فى هذا التقرير نستعرض كل ما يتعلق من شهر شعبان ونتعرف فيه على كل من مكانته بين الشهور وسر تسميته وكيفة احياءه والعادات المحببه فيه التى يجب ان نتبعها فضلا عن اهم احداثه.

اولا : مكانته بين الشهور

شهر شعبان هو الشهر الثامن في التقويم الهجري، ويتوقع أن يبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 21 من فبراير عام 2025 ميلادى

عن سر تسمية

شهر شعبان، فيقال إنه سمي بهذا الاسم لأنه شعب بين رجب ورمضان، أو لأن العرب كانت تتشعب فيه طلبا للماء.

كيفية احياؤه

فضلا عن تلاوة القران مع بر الوالداين والصدقة مع الصلاة لى النبى صلى الله عليه وسلم طوال الوقت ويفضل الصوم فى النصف منه - الصيام: يعتبر

العادات التى يجب تتبعها فى الشهر المبارك

:قيام اليل خاصة فى ليلة النصف من شعبان مع ذكر الله والتوبه وكثرة الاستغفار

أهم الاحداث فى الشهر

تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بشهر شعبان

غزوة "بنى المصطلق " اذ وقعت فى العام السادس من الهجرة (ديسمبر 627 )وقد تحددت اسبابها فى ما حدث بين الرشول لى الله عليه وسلم وبين بنى " المصطلق اذ كانت بنى المصطلق من القبائل العربيه التى لم تكن قد اسلمت بعد وقد ارسول الرول محمد صلى الله عليه وسلم سريية إلى بنى المصطلق ليدعوهم إلى الاسلام ولكنهم قاموا بقتلهم اذ تخددت احداثها فى قرار الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قرر الخرو مع جيش المسلمن اذ قاموا بقتال بنى المصطلق وقد انتهت الغزوة بنصر المسلمين اذ كانت من نتائجها وعلى اثرها تم توسيع رقعة الدولة الاسلامية

- أهميه ليلة النصف من شعبان

فى لشهر العظيم يعد من افضل ايامه على الاطلاق ليله المصف من شعبان التى يستحب فيها التقرب من الله عز وجل وذلك باتباع الاتى

اولا : الصلاه والقيام : يفضل أن تقوم بالصلاة والقيام فى هذه اليلة فى النصف الثانى من اليل

الاستغفار والتوبة

يفضل ان تقوم بالاستغفار والتوبة والاعتذار عن الذنوب

الصدقة والبر : يضل القيام باعمال البر مثل الصدقة ومساعة الفقراء

وترلاوة القران مع الاستقامة والتحلى بالصبر مع حسن التوكل على الله وكثرة الاستغفار

أفضل الادعية

فى ليله النصف من شعبان

" اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى "