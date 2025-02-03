الأنبا فيلوباتير يسيم شمامسة جدد بكنيسة "أبي سيفين" بأبو قرقاص

ترأس الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية أبيوها، مركز أبوقرقاص، كما كام بتدشين عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

كما ترأس صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبي أبصالتس "مرتل" وأغنسطس "قارئ".

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

وجدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لبدء صوم "يونان" لعام 2025، المعروف بـ"صوم أهل نينوى"، أحد أصوام الدرجة الأولى، ويتميز بعمقه الروحي ورسالته المرتبطة بالتوبة، حيث يبدأ الصوم يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، ويستمر حتى الأربعاء 12 فبراير، ويكون الفصح الخميس الموافق 13 فبراير.

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ويلتزم الأقباط بالامتناع عن تناول الأطعمة الحيوانية ومنتجاتها، بالإضافة إلى الالتزام بفترات انقطاع أطول عن الطعام، كتعبير عن التوبة والانضباط الروحي.