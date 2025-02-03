محافظ الجيزة يستقبل الشباب أصحاب واقعة إنقاذ أطفال حريق شقة سكنية بفيصل

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كل من محمد عبدالمنعم وكريم عبدالناصر ومحمد شعبان بعد موقفهم البطولى فى إنقاذ ٣ أطفال حاصرتهم النيران خلال حريق كان قد وقع أمس بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة كعبيش بشارع فيصل بحي الهرم .

وقدم محافظ الجيزة التحية للشباب لما قدموه من تضحية ومساعدة في إنقاذ الأطفال لحين قدوم الحماية المدنية مما ساهم فى تفادى مصير مأساوى للأطفال داعيا كافه الشباب في عدم التردد فى تقديم المساعدة ويد العون للارتقاء بمعاملاتنا.

وأكد محافظ الجيزة أن ما قدمه الشباب يعد نموذجًًا للشاب المصري الذي يتميز بالشهامة والعطاء بلا حدود والاستعداد للتضحية بنفسه من أجل الآخرين موجهًا التحية لأسرهم لتنشئتهم على حب ومساعدة الآخرين.

وسلم المحافظ لكل منهم شهادة تقدير متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم الأسرية والعملية.

حضر التكريم وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومعتز مسعود نائب رئيس حي الهرم.