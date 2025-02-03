ads
الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، وذلك بالبنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.

وتنشر “البوابة نيوز” أبرز أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

  • الدولار الأمريكي: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع.
  • اليورو الأوروبي: 51.36 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع.
  • الجنيه الإسترليني: 61.61 جنيه للشراء، و62.44 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي: 162.04 جنيه للشراء، و163.37 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي: 13.36 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع.
  • الدرهم الإماراتي: 13.68 جنيه للشراء، و13.72 جنيه للبيع.
  • الريال القطري: 12.76 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.

يُذكر أن أسعار الصرف تتأثر بعوامل متعددة، من بينها العرض والطلب في السوق، إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

اسعار العملات أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات العربية أسعار العملات أمام الجنيه المصري الدولار اليورو الجنيه الإسترليني الدينار الكويتى الريال السعودي الدرهم الاماراتي الريال القطري