أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، وذلك بالبنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.

وتنشر “البوابة نيوز” أبرز أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع.

50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع. اليورو الأوروبي: 51.36 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع.

51.36 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني: 61.61 جنيه للشراء، و62.44 جنيه للبيع.

61.61 جنيه للشراء، و62.44 جنيه للبيع. الدينار الكويتي: 162.04 جنيه للشراء، و163.37 جنيه للبيع.

162.04 جنيه للشراء، و163.37 جنيه للبيع. الريال السعودي: 13.36 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع.

13.36 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي: 13.68 جنيه للشراء، و13.72 جنيه للبيع.

13.68 جنيه للشراء، و13.72 جنيه للبيع. الريال القطري: 12.76 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.

يُذكر أن أسعار الصرف تتأثر بعوامل متعددة، من بينها العرض والطلب في السوق، إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.