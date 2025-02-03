وكيل صناعة الشيوخ: قوة الجيش حمت مصر من الانهيار

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن كافة الأحزاب السياسية في مصر قدمت المساعدات للأشقاء في فلسطين كلاً وفقًا لإمكانياته، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقف بقوة ويدعم المواطن الفلسطيني في الحصول على حقه في النهاية.

وأضاف "مطر"، خلال لقائه على فضائية "النيل للأخبار"، أن شراء الأسلحة لبناء جيش قوي خلال الفترة الماضية ساهم في تدعيم موقف مصر في الكثير من القضايا، مشيرًا إلى أن وجود جيش قوي ينعكس بصورة مباشرة على المواطن، وهذا يعكس بُعد نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حريصًا على تسليح الجيش خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن قوة الجيش تعكس قوة الشعب وقوة الوطن، مشيرًا إلى أن وجود جيش قوي حافظ على مصر من مصير الكثير من دول الجوار التي تعرضت للانهيار والتفكك.