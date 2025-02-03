«نواصي العقارية» تطلق علامتها التجارية الجديدة N Developments

أطلقت شركة نواصي العقارية علامتها التجارية الجديدة N Developments في السوق العقاري المصري، وذلك في إطار خطة الشركة لتغيير هويتها البصرية وبدء مرحلة جديدة من المشروعات التجارية والسكنية المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعيين ريم رأفت مديراً للقطاع التجاري بالشركة.

وأعرب المهندس حسام سليمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة N Developments، عن سعادته بالجهد المبذول من كافة إدارات الشركة وتحقيق نجاحات قوية لعام 2024، وإطلاق مشروعات ناجحة وإتمام تنفيذ مشروعات قائمة، مشيدًا بكل المساهمات والجهود التي قدمها كافة العاملين بالشركة منذ انطلاق عملها، وخاصة مع روح المثابرة والإصرار التي يتمتع بها الجميع وروح الانتماء التي تكلل كافة الجهود المبذولة.

وأوضح أن الشركة تتبنى خطة توسعية وتسويقية ضخمة بداية من العام الجديد، والتي تستهدف من خلالها الحفاظ على مكانة رائدة في السوق العقاري المصري، وكذلك الحفاظ على روح التعاون التي تجمع العاملين في الشركة مع دعم وتعزيز مصداقية الشركة وثقة عملائها بها من خلال الالتزام في تنفيذ وعودها لعملائها.

كما أعلن "سليمان" عن طرح المرحلة الثانية لمشروع NEST بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن كمبوند سكني متكامل الخدمات يقام على مساحة 51 فدان بنسبة بنائية 16.5% فقط من مساحة المشروع، بأميز مواقع التجمع السادس وبالقرب من كافة المعالم الحيوية والمشروعات الكبرى، حيث يبعد دقيقة واحدة عن مشروع ZED EAST ودقيقتين من مشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة.

ويضم المشروع الجديد 35 عمارة سكنية تضم وحدات فاخرة من الشقق وجاردن فيلا وليك هاوس وسكاي فيلا كاملة التشطيب، بجانب مبني فندقي متكامل الخدمات، بخلاف 22 ألف متر مخصصة للنشاط التجاري بالمشروع، حيث يتميز بموقع على بعد 15 دقيقة فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، وبإطلالة مميزة على شارع التسعين، حيث يوفر سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية والمناطق المحيطة النابضة بالحياة.