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الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تناقش الجدل حول النظام الانتخابي في ندوة بمعرض الكتاب

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تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك في السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56.

وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جانب الجدل حول النظام الانتخابي واختلاف وجهات النظر بشأنه، مع بحث مدى إمكانية تحقيق توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات الفاعلة في المشهد الانتخابي.

كما تستعرض الندوة الرؤى المختلفة حول النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في تقريب وجهات النظر بشأن صياغة نظام انتخابي يحقق أعلى درجات التوافق خلال المرحلة المقبلة.

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