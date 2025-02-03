"كتالوج".. مؤتمر خدام كنيسة "العذراء والشهيد أبانوب" بقرية الشهداء بسوهاج

نظمت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بقرية الشهداء، التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، مؤتمرها السابع لخدام وخادمات الكنيسة ذاتها، تحت عنوان "كتالوج"، بمشاركة ما يقارب من ١٠٠ خادم وخادمة من أبناء الكنيسة.

ناقش المؤتمر مجموعة من القضايا المتعلقة بدور الخادم كـ "كتالوج" للمسيح، وتضمن العناصر الأساسية التي يجب توافرها في هذا الكتالوج، بالإضافة إلى دراسة في سفر ميخا النبي بعنوان "كتالوج التوبة والرجاء"، كما اشتمل على عدد من الفقرات الأخرى.

اشتمل المؤتمر على ست محاضرات، وهي "كتالوج الخدمة"، "كتالوج الجذور ٣٢٥"، " كتالوج الحياة الروحية للخادم.. خدامه كلهيب نار"، "المقادير والخلاط في حياة الخادم"، " كلمني..المسني.. ذوقني"، "كتالوج النجاح المسبحي"، وحاضر به الأب القمص إرميا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقنا، وعدد من الآباء الكهنة والخدام من إيبارشيتي سوهاج وجرجا.

وأقيم في أول أيام المؤتمر كرنفال تضمن عدة غرف مثل غرفة بعنوان "ثعلب ولا أسد"، وغرفة أخرى تضمنت ٤ تجارب علمية عن الخدمة، وثالثة جرت بها بعض الألعاب المهدفة، بينما ناقش المشاركون في اليوم الثاني من خلال ورش عمل، موضوع "خادم مع إيقاف التنفيذ".

واختتمت فعاليات المؤتمر بمسابقة كبرى اشتملت المسابقة على أسئلة في مجالات متنوعة، وكذلك تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين.