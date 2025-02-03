تحت رعاية الشباب والرياضة.. مهرجان جيميرجي مصر يحقق تجربة فريدة

جيميرجي مصر، أحد أكبر الأحداث العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، يعلن عن نجاح نسخته الأولى في مصر تحت رعاية السيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، باستضافة إمكان مصر في البروچ بمدينة هليوبوليس الجديدة.

جمع جيميرجي مصر على مدار ثلاثة أيام، من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025، آلاف الزوار، أُتيحت لهم فرصة الاستمتاع ببرامج متنوعة بحضور رسمي من الأستاذ أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

ويأتي هذا الحدث ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تنظيم أفضل الفعاليات المحلية والعالمية بشكل احترافي يليق باسم جمهورية مصر العربية.

قدم جيميرجي مصر لصناعة الرياضات الإلكترونية والألعاب مزيجًا من البطولات المثيرة ومسابقات الـ cosplays، بمشاركة فرق دولية ومحلية، وتجارب تفاعلية، وعروض حية يومية، بالإضافة إلى تجربة ممتعة للتسوق عبر متاجر التجزئة، مع توفر المأكولات والمشروبات.

كما وفر المهرجان فرصة فريدة للحاضرين للتفاعل مع صناع المحتوى والمؤثرين المحليين والدوليين، وشخصيات الألعاب البارزين، مع مشاركة مروان سيري كسفير رسمي لمهرجان جيميرجي مصر.

تم بث الحدث مباشرة على منصة تويتش ومنصات أخرى، علاوة على ذلك، وفر مهرجان جيميرجي مصر للمواهب المصرية فرصة لاكتشافها بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، مما يتيح لهم عرض قدراتهم على جمهور عالمي.

وشهد المهرجان ثلاثة أيام من البطولات التنافسية لمختلف الألعاب، بما في ذلك FC25 وValorant وPUBG Mobile وLeague of Legends وRocket League وFree Fire، حيث أظهر اللاعبون مهاراتهم وتنافسوا على جوائز مالية ضخمة تجاوزت 2 مليون جنيه مصري.

كان من ضمن الفائزين في المهرجان على مدار الثلاثة أيام فرقتان محترفتان من الفرق الدولية، التي فازت في ألعاب الساحة الرئيسية المختلفة، والتي شملت ألعاب الكمبيوتر والبلاي ستيشن، وحصلت على جوائز بقيمة 110,000 جنيه مصري.

ومن بين الفرق المصرية المحترفة، فازت 11 فرقة، وحصلت على جوائز قدرها 815,000 جنيه مصري.

أما في مسابقات خيمة البطولات، فقد شمل الفائزون من اللاعبين المتنافسين الفرديين والفرق حوالي 45، وحصلوا على جوائز قدرها 1,075,000 جنيه مصري.

صرح الأستاذ أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة: "الدولة ممثله في وزاره الشباب والرياضة المصرية تدعم بقوة استضافة مثل هذه الفعاليات التي تعزز مكانتنا العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، حيث لا تساهم فقط في تعزيز التفاعل المجتمعي والمشاركة الشبابية، بل تساهم أيضًا بشكل كبير في اقتصادنا.

وهذا يتماشى مع توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة لتضافر الجهود الاستراتيجية لتنويع مصادر النمو الاقتصادي ودفع التحول الرقمي.

من خلال الاستثمار في الرياضات الإلكترونية، نخلق فرصًا جديدة للابتكار والتعاون الدولي، مما يضع مصر في صدارة المشهد الرقمي المتطور بسرعة."

وفي هذا السياق، صرح ماريو بيريز جيريرا، الرئيس التنفيذي لـ MENATech Entertainment: “نحن سعداء بالتجربة الفريدة التي قدمتها جيميرجي لصناعة الرياضات الإلكترونية المصرية، وواثقون أن هذا العام سيكون بداية للنسخ القادمة في مصر والمنطقة، مما يمكن مصر من أن تكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الرياضات والألعاب الإلكترونية العالمية”.

وجدير بالذكر أن "جيميرجي" حقق نجاحات كبيرة، فمنذ عام 2011، نظم أكثر من 20 نسخة في إسبانيا والأرجنتين والمكسيك، بالإضافة إلى حضوره القوي في الولايات المتحدة الأمريكية وبنما والسلفادور؛ ما يعكس مكانته العالمية في عالم الرياضات الإلكترونية.