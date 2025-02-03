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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجامعة العربية: حظر إسرائيل لعمل الأونروا إجراء باطل ولا أثر قانوني له

الجامعة العربية
الجامعة العربية
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أدان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، خلال الدورة الطارئة التي عقدها اليوم بمقر الأمانة العامة، تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد، في بيان صادر عن المجلس، على أن اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.

وبحسب البيان، فرأى المجلس أن حظر اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادا لتعريفها لباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو عام 1967، وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلا حيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.

 

الجامعة العربية الأونروا القدس الشرقية