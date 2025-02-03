غرفة الشركات تبدأ برد مقدمات جدية الحج السياحي لمن لم يحالفهم الحظ 

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن بدء رد مقدمات جدية الحجز لمن لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي لموسم 1446 هـ، والتي أجريت في 23 ديسمبر اللماضي

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم، إنه يمكن للمواطنين استرداد جدية الحجز من فروع بنك مصر، بأصل بطاقة الرقم القومي، والبالغة 80 ألف جنيه للخمس نجوم، و30 ألف جنيه للاقتصادي والبري.

وأقرت الضوابط المنظمة لموسم حج 1446 هـ، التي اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليات سداد مبالغ جدية الحجز للاشتراك بقرعة الحج السياحي، وألزمت المتقدمين بسداد مبلغ جدية الحجز الخاص بتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني بواقع 60 ألف جنيه للمستوي خمس نجوم، و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، ويكون سداد قيم مبالغ جدية الحجز المشار إليها وفقًا للآلية السابق العمل بها بالمواسم السابقة.

كما يتم سداد مبلغ 150جنيه لا تُرد مقابل الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج وفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها

وكانت وزارة السياحة والاثار اعلنت ضمن الضوابط المنظمة للرحلات الحج عن أسعار البرامج كالتالي:

سياحي خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 مترا بسعر 580000 جنيه.

خمس نجوم ب 250 مترا من ساحة الحرم وحتي 1250 مترا بسعر 520000 جنيه.

سياحي اقتصادي طيران أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 مترا بسعر 295000 جنيه.

اقتصادي ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر بسعر 275000 جنيه.

اقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل (العزيزية، النزهة، الزاهر) بسعر 250000 جنيه.

وجاءت أسعار الحج البري كالتالي:

سياحي برى أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 مترا بسعر 260000 جنيه.

بري ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر بسعر 245000 جنيه.

بري ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل (العزيزية،النزهة،الزاهر) بسعر 225000 جنيه.