محافظ دمياط يستقبل مدير البنك الزراعي لتفعيل برنامج المشاركة المجتمعية

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،اليوم بديوان عام المحافظة، مع أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى بدمياط، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وتم خلاله استعراض خطط التعاون لدعم مجالات المشاركة المجتمعية، و خدمة أبناء المحافظة، حيث عرض رئيس القطاع ما تم تنفيذه من خلال البنك خلال الفترة الماضية لتوفير بونات شراء السلع الغذائية من خلال الجمعيات التعاونية وذلك من خلال الشراكة مع المحافظة وزارتى التموين و التضامن الاجتماعي وإطلاق مبادرة لتجهيز العرائس و غيرها من المبادرات المجتمعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

هذا وقد أشاد " المحافظ " بهذا الدور معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع البنك لتحقيق التنمية المجتمعية على أرض المحافظة ، وأكد دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود .

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، السفير احمد فوزى الشريف نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية للمواطنين و وفد الوزارة الذى يضم الأستاذ هيثم ابو طالب مدير مكاتب التصديقات و محمد رافع الإدارة الهندسية و محمد بدر الملحق الادارى وبلال مصطفى بإدارة الامن بالوزارة .

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

وناقش المحافظ والسفير أحمد الشريف آليات فتح مكتب للتصديقات بدمياط، ودراسة المقترحات المطروحة لفتح المكاتب بمقر الغرفة التجارية او المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وفقًا للمعايير المُنظمة لذلك