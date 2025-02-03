القبض على عاطل قتل والده حرقًا بمية النار في أبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي عاطل قتل والده بإلقاء مية نار عليه في مشاجرة نشبت بينهما، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص متوفي داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة "عاشور" 55 سنة، به آثار حروق متفرقة بالجسد نتيجة اعتداء بمية نار، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل نجل المجني عليه بسبب قيام الضحية بتوبيخ المتهم لكونه بدون عمل ومطالبته بالبحث عن عمل له، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسكب مية نار علي والده في مشاجرة نشبت بينهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.