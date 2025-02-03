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الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الماريونت وعروض المدارس تجذب الأطفال والكبار في معرض الكتاب

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
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شهدت مسارح بلازا 1 وبلازا 2 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الأطفال والكبار لمشاهدة العروض الرياضية التي قدمها أطفال إحدى مدارس القاهرة، بالإضافة إلى عروض عرائس الماريونت والأراجوز التي نظمها المركز القومي لثقافة الطفل.

كما لاقى استعراض "الليلة الكبيرة" الشهير الذي عُرض برعاية قطاع الإنتاج الثقافي إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من جمهور معرض الكتاب على مسرح بلازا 2، بالإضافة إلى الرقصات التراثية التي قدمتها فرقة المنيا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث قدموا عددًا من الأغنيات التراثية المرتبطة بالبيئة المنياوية، والتي توثق الاحتفالات والمناسبات المختلفة.

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