صفقات الزمالك.. أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي أبدًا

أعلن نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن صفقتان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الشتوى الحالى، وهم محمود جهاد قادمًا من فاركو وأحمد حسام من الجونة.

وأتى التعاقد مع محمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة ضمن سياسة النادي بتلبية طلبات الجهاز الفني باستقطاب اللاعبين التي يريدها.

وجاءت أولى الصفقات الشتوية بجلب محمود جهاد لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 24 عامًا، قادمًا من فاركو بعقد ممتد لأربع سنوات ونص من أجل تدعيم خط الوسط، وأشارت تقارير ومصادر أن قيمة الصفقة بلغت 25 مليون جنيه، وقدم اللاعب اداء مميز منذ بداية هذا الموسم، وشارك في 9 مبارايات وسجل هدفين.

وأضافت الإدارة ثاني تدعيماتها للفريق باستقطاب مدافع الجونة أحمد حسام، ووقع اللاعب على عقد ممتد لأربع سنوات ونصف بصفقة كلفت خزائن النادي ما يقرب من 11 مليون جنيه، وشارك المدافع الشاب صاحب الـ24 عام في سبع مباريات مابين مركز المدافع والظهير الأيسر سجل خلالها هدفا وحيدا كان أمام ناديه الجديد "الزمالك".

ومن المتوقع أن تقوم الإدارة بجلب تعاقدات أخرى في الأيام القليلة القادمة، وذلك لتلبية أحتياجات الفريق فى الفترة المقبلة، وتعويض النقص العدد فى قائمة الفريق.

ويريد مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب تدعيم خط الهجوم خلال ماتبقى من فترة الميركاتو الحالية، وأشارت تقارير بأن الزمالك قريب من عدة صفقات، وهم جناح نادي السحانية القطري الحسن كروما وهناك اتصال بين الناديين للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأرتبط أسم مهاجم الأهلي السابق والمهاجم الحالي لفريق الخليج السعودي في الساعات الأخيرة بنادي الزمالك حتى نفى مسؤول من داخل الخليج هذه الشائعات، وصرح أن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم.

