تجميد عضوية أيمن محسب من حزب الوفد وإحالته للتحقيق

أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، قرارًا بتجميد عضوية النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب من حزب الوفد، وكذلك من رئاسة مجلس إدارة الجريدة التابعة للحزب.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا المنعقد حاليًا داخل أروقة حزب الوفد بعد اكتمال النصاب القانوني، وذلك في اطار الاجتماع الدوري المقرر له الاثنين الأول من كل شهر.

وعلمت “البوابة نيوز” من مصادر لها داخل اجتماع الهيئة العليا، أن الاجتماع ترأسه الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب نظرًا لتغيب الدكتور عبدالسند يمامة.

كما علمت البوابة نيوز أن سبب تجميد عضوية الدكتور أيمن محسب من الحزب والجريدة يرجع إلى التسريبات التي تمت خلال الفترات الأخيرة وفشله في إدارة الجريدة بالإضافة إلى شعور أعضاء الحزب بأن محسب هو من يدير الحزب خلال الآونة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء بأغلبية أعضاء الهيئة العليا وكذلك بمباركة الدكتور عبدالسند يمامة، ومن ثم فهو قرار نهائي لا رجعة فيه.