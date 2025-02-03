أحمد حسام يشارك فى تدريبات الزمالك استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على ملعب النادي، انتظام أحمد حسام مدافع الأبيض، المنضم حديثاً من صفوف الجونة، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب إعلان النادي في وقت سابق التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادماً من الجونة بعقد لمدة ٤ مواسم ونصف.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس واللاعبون بالترحيب باللاعب، وتحدث المدير الفني مع المدافع وطالبه ببذل أقصى جهد خلال التدريبات استعداداً للمباريات المقبلة.

وشارك أحمد حسام في فقرات المران بشكل طبيعي مع زملائه استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.