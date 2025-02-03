محافظ قنا يستعرض مع القيادات التنفيذية أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على تعزيز المشاركة المجتمعية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم بحث 150 طلبًا تقدم بها المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنوعت بين قضايا تخص التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، تشغيل الشباب، تنظيم المواقف، مياه الشرب والصرف الصحي، استرداد أملاك الدولة، المجالس المحلية، والكهرباء.

ومن جانبه، شدد محافظ قنا، على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، وأن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لحل المشكلات وتحقيق تطلعات المواطنين.

كما وجه المحافظ مديري القطاعات الخدمية، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، إلى ضرورة تنظيم ورش عمل تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتوعيتهم بدورهم الهام في تقديم الخدمات بجودة تليق بالمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم حل عدد من المشكلات على الفور، فيما تم إحالة القضايا الأخرى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، بما يضمن تحقيق الحلول العادلة والناجزة لكل حالة.