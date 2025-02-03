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الإثنين 03 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يفاجئ عددًا من المناطق لتفقد مستوى الخدمات والمشروعات الاستثمارية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من المناطق بمدينة قنا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تلبية احتياجات الأهالي وتقييم الأداء ميدانيًا، رافقه خلال الجولة محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مقر معهد الخدمة الاجتماعية المتوسط لمتابعة مدى جاهزية لاستقبال الطلاب، مؤكدا على أهمية المعاهد المتوسطة كركيزة أساسية للتنمية الحقيقية في مصر، ومصدر رئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الماهرة والمدربة.

كما تفقد عددًا من المشروعات المطروحة للاستثمار في منطقة المساكن، ومنها عمارات الإسكان خلف كلية هندسة الأزهر، بالإضافة إلى قطعة أرض فضاء مسوّرة خلف المدرسة اليابانية، تمتد على مساحة 3 أفدنة و6 قراريط، والمطروحة للاستثمار في الأنشطة الترفيهية، بهدف تعظيم الاستفادة منها ودفع عجلة التنمية.

وفي ختام جولته، وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بسرعة شفط المياه المتراكمة نتيجة تسرب الصرف الصحي حول عمارات الإسكان الاجتماعي خلف كلية هندسة الأزهر بمنطقة مساكن عثمان، وذلك بالتنسيق مع سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما شدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات لضمان تسيير حركة المرور وتحسين البيئة العامة بالمنطقة.

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استقبال الطلاب الاستفادة منه الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة العمالة الماهرة الصرف الصحى المشروعات الاستثمارية المقدمة للمواطنين تسيير حركة المرور تحسين البيئة رئيس الوحدة المحلية